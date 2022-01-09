3、40歲單身女超多！他不解：台灣常態 網曝「3致命點」
根據行政院主計處公布資料，2020年底25歲到44歲的未婚率高達43.2%，為歷史新高，顯見不婚主義在近幾年可以說是根深蒂固不少人心中。而近日，就有網友分享自己家人的情況，討論「為何台灣30、40歲的單身女性越來越多？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 09:39:47
原PO在PTT貼文指出「我的表姐42歲，還有堂妹38歲，目前都還單身，問了一下她們說身邊還單身的朋友不在少數，我想想現在三四十不婚的人數好像不少，而且快變常態，以前女人二十幾就嫁的差不多，為什麼現在價值觀全改了？」
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「台灣環境使然，薪水低、房價高、養小孩貴，不想結婚很正常」、「女生如果能自立自強，不結婚也同樣的能過得很好」、「很多人其實不想只當全職媽媽，也會想要有自己的房子，不想跟公婆住」、「看看身邊朋友、男女板、婚姻板、八卦板、台灣社會環境早就都有答案了，許多人好好活著都難了，結婚根本奢侈，更別說生小孩，除非你想當廢物父母」。
另外，也有網友提到「其實男生也一樣，結婚後真的更花錢，如果有生小孩更不用說」、「假使年薪200萬，男生在台灣養一個家庭還是很拚，但自己一個人超爽」、「單身4萬跟已婚10萬，生活水平其實差不多」、「結婚後，我比大學時代還窮，懷念單身的時光」、「你走路上，單身3、40歲男性也是一整票喔，台灣環境讓不婚主義快速萌芽啦」。（編輯：張嘉哲）