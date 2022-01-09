爸姓「死」兒子取名尷尬！妻吐2字逆轉 網讚：救了小孩
華人姓氏繁多，生活當中我們肯定遇過一些「特殊姓氏」的朋友，不過有些姓氏實在尷尬，導致嬰兒怎麼取名都讓家人非常為難。近日，就有一名新手爸爸因為姓「死」，導致不知道該怎麼讓自己小孩叫什麼名字，結果媽媽靈機一動想出「2字」，成功化解了取名難題，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 09:57:15
綜合陸媒報導，一名叫做「死文」的男子近日剛升格當父親，原本非常高興，但全家人要替寶寶取名時，爸爸卻提出尷尬的情況，表示「死」字往往代表著不吉利，無論怎麼取名，念起來或聽起來都讓人感覺詭異，因此一直無法決定小孩名字。
正當這位爸爸苦惱之時，老婆突然靈機一動表示「不如我們的孩子就叫『死不了』吧！這2字簡單又有寓意，和姓氏組合帶有長壽意義」，消息曝光後，也吸引大批網友朝聖狂讚「媽媽真的很機靈，救了小孩」、「很聰明，如果是我家就會從母姓吧」、「字好寫寓意又好，老婆真的挺聰明」。
而據了解，「死」姓主要分佈在中國西北部，其中拓跋部死氏部族，便以自己的部族名稱為姓，所以才有此姓，只不過往後許多死姓的都改成相似音，像是姓「思」，或者「肆」，也讓現今姓「死」的人大大減少。（編輯：張嘉哲）