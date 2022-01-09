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遠百竹北最快月中開幕　近900坪吃到飽！「旭集」搶先看

▲遠百竹北月中開幕！饗賓旗下近900坪吃到飽曝光，「旭集」餐廳搶先看。（圖／記者許家禎攝）
▲遠百竹北月中開幕！饗賓旗下近900坪吃到飽曝光，「旭集」餐廳搶先看。（圖／記者許家禎攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-01-09 12:10:48｜2022-01-09 12:20:39

原本傳言1/8試營運的遠百竹北店將再等等，最快1月中可望見客，官方也表示，希望於農曆年前能正式開幕。幾乎準備就緒，就差宣布正式營運的遠百竹北店，最受注目的便是一次齊聚5家知名「吃到飽buffet」名店，其中最受網友敲碗期待的，便是饗賓餐旅旗下的「旭集」和食集錦，霸氣豪華的裝潢搶先曝光。一口氣在遠百竹北店開設5家餐廳的饗賓餐旅，聲勢浩大地一次進駐旗下3家吃到飽品牌，除了頂級日本料理buffet「旭集」，還有多國蔬食饗宴「果然匯」及「小福利」火鍋會所。而另外兩間吃到飽餐廳則為「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒，與「涮乃葉」日式火鍋。

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▲遠百竹北店內的圓樓天空，預料將成為打卡熱點。（圖／遠百提供）
▲遠百竹北店內的圓樓天空，預料將成為打卡熱點。（圖／遠百提供）
融合客家文化之美的遠百竹北店，以客家山城圓樓意象的建築外觀打造新地標，主打體驗式百貨，氣派內裝如今也搶先曝光。全館最特別之處，便是由5樓向上延伸至8樓，超壯觀的環狀「客家圓樓」造景！7樓更以「客家古厝」與「客家老街」，設置餐飲公共空間。繼完美復刻大稻埕的遠百信義A13後，又一關注在地文化力作。

▲「旭集」和食集錦氣派店裝曝光。（圖／記者許家禎攝）
▲「旭集」和食集錦氣派店裝曝光。（圖／記者許家禎攝）
饗賓餐旅透露，這次進駐遠百竹北店，光位於8樓的3間吃到飽品牌，就佔地將近900坪，擁有寬廣的空間條件，餐廳設置起來當然也更游刃有餘。饗賓餐旅集團總經理陳毅航，根據去年疫情期間調查，國人最想念的餐飲是buffet，他認為「體驗性餐飲不可取代」，與遠百座徐旭東理念不謀而合。旭集首次插旗新竹縣市，又是網友最受期待的品牌亮點，搶先曝光遠百竹北店的豪華店裝。

▲遠百竹北店內的旭集，延續日式料亭概念，空間設計感十足。（圖／記者許家禎攝）
▲遠百竹北店內的旭集，延續日式料亭概念 ，空間設計感十足。（圖／記者許家禎攝）
植入精緻日本料亭概念的旭集，分為生盛、巧鮨、醞炙、和揚、旨燒、汁煮、旬炊、澄甘、麗酌共九大主題用餐區，延續日式木造設計概念，遠百竹北店內的旭集，以格柵設計搭配旭日、浪濤等形象，空間開闊且明亮，搭配華麗燈飾的用餐空間，還展示著一套燦金奢美的祥鶴和服，高雅帶有禪意，想必視覺與味覺都能好好滿足。

▲遠百竹北月中開幕！饗賓旗下近900坪吃到飽曝光，「旭集」餐廳搶先看。（圖／記者許家禎攝）
▲用餐空間還展示著一套奢美和服，搭配華麗燈光，相當高雅。（圖／記者許家禎攝）

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