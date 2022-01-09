《華燈初上》兇手提前外流！網朝聖一看傻眼：完全不意外
《華燈初上》第二季在去年底上架之後，引發話題不斷，劇情以80年代日式酒店為背景，延伸發展出一樁懸疑殺人案，於是在播出之後，不少劇迷瘋猜最終兇手到底是誰，不僅網友神分析不斷，就連劇中演員也被親朋好友追殺詢問兇手人選。而近日，就有網友分享自己查詢《華燈初上》資料時，卻意外發現有人爆料其兇手，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 10:24:47
原PO在「Dcard」貼文指出「維基百科上竟然有寫華燈初上的兇手是誰！」只見貼出的截圖，《華燈初上》的維基百科上多出兇手這欄位，點開後發現寫著「疑似為目擊者歐巴桑」，似乎暗指當時見到蘇媽媽（楊謹華 飾）以江瀚（鳳小岳 飾）在巷弄發生衝突場景的鄰居歐巴桑，才是背後的大魔王。
貼文一出，網友紛紛被標題吸引點進查看「維基百科完全不意外.....常常被亂改」、「笑死，到底是哪位」、「笑死我了哈哈哈哈哈」、「之前還有人亂改成別人啊」、「還有人改成華燈初上有第四季＝＝」、「維基百科都有一堆無聊之人」、「超好笑，還以為要被爆雷，好險好險」。
而《NOWnews》記者也實際前往《華燈初上》維基百科查看，目前「兇手」這欄位已經遭到移除，由於維基百科是人人都可編輯的公共分享區，因此有網友惡搞誤植錯誤訊息的事件，也時常都會發生，但根據維基百科的編輯規則，表示內網會透過一個特別頁面監視最近的修訂，並且針對不正確的資料予以退回、刪除，而如果一再編輯不真實的內容，將會收到警告信，進而永久封鎖用戶的編輯權利，還請民眾善待這樣優質的資料庫。（編輯：張嘉哲）