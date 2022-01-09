小孩百貨亂跑撞壞米妮雕像！家長慘賠「6位數金額」曝光
帶小孩出遊一直是不少家長心中的夢魘，深怕一不注意孩子就闖下大禍。日前在中國大陸四川，就有位孩子撞壞百貨公司的米妮雕像，後續家長賠償金額曝光也引發爭論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 11:21:07
據《楚天都市報》報導，成都高級百貨「連卡佛百貨」日前在走廊間擺設著動畫人物「米妮」的雕像，價值約13萬人民幣（約新台幣56萬），沒想到卻有小孩因為好奇，攀上米妮雕像的頭，導致雕像倒地，米妮招牌的大耳朵也碎裂，連帶更壓毀鄰近的價值5萬人民幣的小擺設（約新台幣22萬），最終家長也選擇賠錢了事。
更有疑為百貨的員工在微博發文痛批家長「四個大人沒一個人管小孩」，更聲稱「我平時上洗手間路過我們公司那片，都恨不得把手捆起來，只為走路穩一點，生怕打碎了個啥」。
詳細過程與現場畫面曝光後，卻有不少網友質疑「13萬的高價貨沒有顯示易碎品小心觸碰或禁止觸碰的提醒，也沒有圍欄」、「如果家長已經賠償，員工不應該再發文罵家長吧，又不是賴帳不負責」、「為什麼這麼貴的擺設要放在人來人往的走道上阿」。
但也有另一派網友認為「家長缺乏管教好吧！賠錢才長記性」、「商家都放得那麼好了還被損壞了，是應該賠償」、「誰沒事會去攀爬雕像阿？賠錢是應該的」。
後續疑似員工的微博爆料發文也被刪除。而針對此次糾紛，百貨內店家員工表示不接受採訪，不過也承認了確實有兩個擺件被弄壞，該店家有對貴重的商品投保。（編輯：潘毅）