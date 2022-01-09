逛夜市買什麼最虧？老饕服了「3魔王」：發誓只買過一次
台灣夜市文化相當有名，每到傍晚或晚上時，就會有不同類型的攤販聚集、擺攤，整條道路上有多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用，不過卻也經常引發民眾討論CP值的問題。而就有網友討論「去逛夜市買什麼最盤啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 12:50:55
原PO在PTT貼文指出「台灣夜市聞名世界，外國人來台灣，都會來知名夜市走跳，而台灣夜市也算有夠多，每個縣市都一堆，但那麼多夜市，好像其實賣的東西也都差不多？其中你們覺得，賣什麼吃的最搶錢？買到感覺被當盤子？」
貼文一出，網友紛紛回應「骰子牛啊....＝＝」、「帝王蟹肉棒，根本不是真的帝王蟹」、「現切水果真的貴」、「骰子牛哈哈哈，我以為只有我覺得」、「骰子牛絕對最盤」、「帝王蟹肉棒，根本是風味棒，哪來帝王蟹？」、「現切水果跟骰子牛」。
綜合網友意見，多數人認為夜市裡CP值最不高的食物分別為「骰子牛」、「現切水果」以及「帝王蟹肉棒」，不過也有網友回文透露「現切水果還是要看店家，有些還是很佛心價格販售，要貨比三家，至於骰子牛與帝王蟹肉棒發誓買過一次就不會再買，份量真的少又貴，被看破手腳之後，現在這兩種店家確實也越來越少了」。（編輯：張嘉哲）