他尾牙上玩遊戲「得罪總經理」！眾見過程秒懂：被陷害了
近期不少公司陸續舉辦尾牙活動，為了熱絡現場氣氛，現場都會有特殊活動出現。就有位網友被拱上台玩遊戲，卻因此得罪總經理，詳細經過也引爆討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 15:35:56
原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到「昨晚公司吃尾牙，到中途我跟朋友被拱上台玩『比手畫腳』，一開始答題很順，到了最後關頭，朋友突然『開始吐舌、做鬼臉，故意裝做肢體不協調』」。
由於限制時間即將到來，讓原PO腦袋一片空白，就隨口猜測「總經理」，沒想到台下開始一片歡呼與竊笑，因為主持人宣布答案正確，而總經理臉色則「奇臭無比」。
原PO無奈表示，因為辦公室內的同事，都會在私底下把總經理稱作「白癡」，因為平時叫得太順，所以導致緊急情況當下，出現下意識地回應。最後她也不禁感慨「今天我就開始看其他工作了，我是不是要失業了？」
詳細經過曝光後，立刻讓不少網友笑稱「尾牙會有這種題目根本挖洞給你跳」、「這同事挖了好大一個洞」、「莫名有畫面欸超好笑」、「有肚量的長官才會成大事，如果這樣的玩笑都開不起 那公司前途我看也有限」、「哪個不長眼的開老總這樣的玩笑」。（編輯：潘毅）