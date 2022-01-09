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麥當勞最難吃食物是？老饕秒點「1物」　網神解：很正常

▲麥當勞獨特的薯條風味，深受不少民眾喜愛。（圖／翻攝Pixabay）
▲麥當勞獨特的薯條風味，深受不少民眾喜愛。（圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-09 16:40:36

麥當勞憑藉著獨特風味的薯條，加上時不時就推出優惠活動以及新品，深受不少人喜愛，但每間店總會有口味較特殊的單品販售，喜愛的人恐怕沒那麼多。近日，就有網友討論「大家覺得麥當勞最不好吃的食物是啥？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「我現在人在麥當勞要買吃的，想要避雷，因為肚子真的好餓，不想要吃到不好吃的，想問大家覺得麥當勞哪個套餐還是食物最雷？」

▲有網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」其中不少老饕都狂點麥當勞一款停產神品。（示意圖／取自unsplash）
▲網友討論麥當勞最難吃的食物是什麼，2款食物引發討論。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「曾經好奇咬口蘋果派，之後再也不敢碰它了」、「蘋果派我真的不行」、「蘋果派咬一口有化學味，後來才知道原來是我最討厭的肉桂＝＝」、「蘋果派味道很化學，不知道是不是肉桂太多」、「麥香魚就算肚子餓我也還是不行＝＝」、「單品最討厭蘋果派」、「蘋果派到底好吃在哪.....買過一次不敢再買」。

綜合網友意見，多數人點名「蘋果派」這樣食物，不過，也有網友平反認為「蘋果派不愛肉桂的人當然不喜歡，每去必點好嗎？」、「不愛吃蘋果派的，肯定是不喜歡肉桂啊，超級好吃」、「蘋果派根本神作，超級喜歡」、「蘋果派明明很神....」、「覺得蘋果派難吃的就是不喜歡肉桂的人，很正常不喜歡，不要自己都不了解自己好嗎？」（編輯：張嘉哲）

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