媽揭衛生紙盒「隱藏用法」！女兒一用秒嚇壞：搞錯40年了
衛生紙是民眾平日生活中必備的用品，不管是家中浴室、客廳等地方都可發現其身影。不過，近日就有女網友分享，最近媽媽到家中借住幾天，卻意外曝光浴室衛生紙收納盒的超強用法，大讚直呼「都40了才知道原來這個是這樣用」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 17:08:05｜2022-01-09 17:08:13
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示家中浴室角落有一個透明衛生紙盒，透露自身使用時都會將衛生紙放在盒上，「收到裡面要拿，還要開蓋很麻煩」，但前陣子母親到家中住了幾天，才意外揭曉收納盒的功用。
她緊接著曬出照片，只見畫面中，衛生紙放在收納盒中，但媽媽卻將收納盒的開合處夾住衛生紙，這樣的方法讓使用者可以直接抽取紙張，就連原PO也大讚「超好抽，不會連紙，連最後一張都能輕鬆抽出，都40了才知道原來這個是這樣用」，文末更直呼「長了很多知識了！」
貼文曝光後，就引來不少網友留言，「我家也是這樣放」、「是她懂得變通，生活智慧王」、「後面還可以放一包備用的」、「東西死的 人是活的，長知識了」、「我媽也是這樣，但她是抽在旁邊」、「我也是到近幾年去我退休的舅舅家拜訪才發現原來是這樣用的…」。
不過仍有人抱持不同看法，直言「這樣衛生紙會濕掉，除非你乾濕分離，我們家以前也是這樣用，但偶爾抽的時候衛生紙會被拉破」、「這種盒子並不是給衛生紙這樣放的這樣會拉破，還會有屑屑亂飛，以前還沒有抽取衛生紙時，給平板衛生紙放的」、「會磨到塑膠蓋，不衛生」。（編輯：陳雅雲）