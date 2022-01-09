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7-11「便民功能」今年終於等到！客感動全淚：不用煩惱了

▲台電近日聯手7-11推出便民功能，而引起眾人感動直呼「再也不用煩惱了！」（示意圖／Shutterstock）
▲台電近日聯手7-11推出便民功能，而引起眾人感動直呼「再也不用煩惱了！」（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-09 18:34:24｜2022-01-09 18:36:38

近年來繳電費方式越來越多元，民眾除了可至銀行固定代繳外，也可透過線上刷卡、超商、行動支付代收等方式。台電今年也宣布好消息，表示台電將聯手7-11合推「補單繳費服務」，讓民眾繳費更加方便。消息一出，便引發眾人激讚「再也不用煩惱了！」

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台電於臉書粉專《電力粉絲團》上宣布好消息，指出7-11「補單繳電費」服務於今年1月上線，民眾若遺失帳單或超過代收繳費期限，現在不用專門跑台電一趟，目前四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK超商）皆可補單繳電費。台電解釋，在拆表前民眾可透過超商的多媒體事務機，列印繳費單到結帳櫃檯繳費，以下為四大超商的操作步驟：

一、7-Eleven ibon多媒體事務機
首頁選擇「儲值/繳費」→「政府代收」→「政府規費·水電費」→「台灣電力公司」→輸入電號前10碼(可參考舊帳單或洽詢客服1911)
二、OK go多媒體事務機
首頁選擇「繳費」→「公家繳費」→「電費」→輸入電號前10碼(可參考舊帳單或洽詢客服1911)
三、全家FamiPort多媒體事務機
首頁選擇「繳費」→「政府繳費」→「台電電費」→輸入電號前10碼(可參考舊帳單或洽詢客服1911)
四、萊爾富Life-ET多媒體事務機
首頁選擇「繳費、代收」→「台電電費」→輸入電號前10碼(可參考舊帳單或洽詢客服1911)

▲台電表示，民眾目前可至四大超商補單繳電費，免再跑台電。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
▲台電表示，民眾目前可至四大超商補單繳電費，免再跑台電。（圖／翻攝電力粉絲團臉書粉專）
除此之外，台電也分享，若民眾喜愛使用行動支付繳費，可利用台電APP線上刷卡，或是使用「街口」、「LINE Pay一卡通」、「歐付寶」、「Pi拍錢包」、「橘子支付」、「ezPay簡單付」、「嗶嗶繳」及「台灣Pay」等8大行動支付輕鬆繳費。

消息一出後，馬上引發網友們紛紛在底下留言，大讚直呼「這個措施很便民，我才超過繳費期限去繳費。給你們一個讚」、「太好了」、「終於有這項便民措施了！否則，不小心逾期，都要找營業所補單繳費！現在，再也不用煩惱了」。

據了解，根據台電統計去年全國約有1/3、近2900萬張電費帳單透過便利商店繳費，台電於2019年起陸續開放萊爾富、全家、OK超商門市補單繳費服務，如今台電再聯手7-11合推補單繳費服務，將於本月正式上線。台電解釋，7-11全國約6300家門市，加上既有合作超商，讓遺失帳單或超過代收繳費期限的民眾，可至全國四大超商共1.2萬個據點繳費，使得繳費更加方便。（編輯：陳雅雲）


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