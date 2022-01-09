全家以前店超少！網愣：怎崛起的 靠「2優勢」夯到翻身
台灣超商密集度相當高，而四大超商品牌7-11、全家、萊爾富、OK各有優缺點，因而吸引不同顧客前往光顧。不過，就有網友好奇詢問「全家是怎麼崛起的？」而引來老顧客們分享最大優勢。
編輯中心/綜合報導
2022-01-09 19:43:38
原PO於PTT八卦板上發文，表示以前超商市場都是7-11的天下，「全家都是很稀疏，看起來舊舊的讓人不想進去」，但他坦言現在全家分店越開越多，商品也不輸同業，讓他納悶詢問「是什麼原因讓全家崛起的，有沒有八卦？」
問題一出，就引來許多顧客討論，其中「食品口味進步且變多元」被許多人大讚，「食物有在進步」、「限定商品吧」、「全家的食物變好吃」、「全家麵包類真的蠻多新花樣的」、「雙淇淋口味開始多樣化的時候」。
另外，也有人認為「全家APP」是最大功臣，「app屌打」、「APP領先後我才比較常去全家」、「app會員制好用」、「app寄杯系統，有金流就是贏家」、「App，咖啡跨店寄杯、集點、跨店隨取」、「app寄杯+熟食改良，才翻身的」、「會員APP好用 打折商品多，東西好吃」。
但也有鄉民提出不同看法，認為「哪有堀起，店數還是差很多，萬年老二」、「兩個都差不多，誰近去誰那」、「萊爾富東西也好吃」。（編輯：陳雅雲）