面試問「常加班嗎」秒被刷！行家一招穩錄取：不浪費時間

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她還指出，在人力銀行看到不少工作內容不錯，卻不給予加班費的公司，讓她傻眼直呼「我自己是覺得連基本的都沒給真的可以直接掰掰，但我又不知道面試的時候要怎麼問關於加班的問題」，因而好奇詢問「想請各位有經驗的人幫我解答」。
貼文曝光後，就引來不少過來人討論，「我也是覺得可以直接問，如果面試官覺得不加班=不想對公司盡力，這種公司不要也罷」、「直接問吧！公司面試你，你也在面試公司」、「我都直接問『請問加班的頻率是？』先問清楚比較好安排下班後或假日的事情」、「直接問就好了，真的常加班的公司也怕面試進來的新人不適應又馬上離職」。
其中就有行家獻計「我都問公司（或該產業）有沒有旺季或淡季，遇到的面試官大部分都會說：1.我們沒有旺季，所以平常也不太加班，大家大概都幾點就回家；2.旺季是幾月到幾月，這個時候大家都是加班到幾點（或者這段期間每天平均加班幾個小時），淡季的時候則是不太加班；3.我們這行業沒有分旺季淡季，一整年都很忙，大家通常都是幾點下班。大概這些每一家公司我都問，不問清楚你進去才知道，發現不喜歡要離職，你就會浪費一堆時間。」。
甚至有人透露，「我在面試時跟面試官說『比起能否配合加班，應該先提升自己的工作效率避免加班』，面試官說很好回答的很好，然後就offer get，但這是我從網路上看來的，不是我自己想的」。
事實上，若有雇主要求員工延長工作時間，卻不給或少給加班費，根據《勞動基準法》第79條第1項第1款、第80-1條第1項等規定，對雇主處新臺幣二萬元以上一百萬元以下罰鍰，而且應公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，並限期令其改善，如果雇主未於限期內改善，應按次處罰。（編輯：陳雅雲）