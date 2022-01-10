強冷氣團明天來襲！清晨急凍剩8度　下週再迎一波冷空氣

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因輻射冷卻效應，今晨中南部氣溫偏低；截至4：56本島平地最低氣溫約在中部的11、12度(雲林斗南鎮11.4度，南投竹山鎮11.5度，嘉義民雄鄉11.6度)；其他各地區低溫也在12至15度：北部(新北石門區)13.8度，南部(台南後壁區)12.1度，東部(花蓮壽豐鄉)12.8度；台北市(南港區)則在14.9度。
吳德榮說，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天東北季風減弱，氣溫微升，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶局部短暫雨；今晚水氣增多，北台轉雨；各地區氣溫：北部14至21度，中部12至26度，南部12至28度，東部13至25度。
吳德榮指出，明（11）日強冷空氣南下，北台氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫亦逐漸下降；北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增；週三(12日)清晨氣溫已降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右，週三白天起到週六（15日）晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率；白天陽光下或不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，新竹以南至台南，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大，夜間應注意保暖及防寒。
吳德榮表示，週六白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；下週（16）日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；其強度各國模式皆在調整中，待繼續觀察。
至於高山降雪的條件，吳德榮說明，明日高度約 2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，週三白天起氣溫升，降雪條件轉差。未來一週3000公尺以上高山，低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，但期間是否有足夠水氣？何時能順利降下瑞雪？得持續觀察。（編輯：孫唯容）