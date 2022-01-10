UNIQLO台灣賣貴「為何要買」？內行抖省錢攻略：日本輸了
近年來服飾業吹起平價快時尚風潮，各大品牌也紛紛進駐台灣，搶攻小資、學生族群，像是Uniqlo、Zara和H&M等，都是不少人的最愛；不過，就有網友好奇「UNIQLO台灣賣這麼貴，為何還要買」，貼文一出，也有內行人分享省錢攻略，直呼「日本也沒比較便宜」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 07:06:06
該名網友在PTT以「UNIQLO真的賣台灣人特別貴嗎？？」為題發文，表示他這幾年大多都在NET買服裝，主要也是因為支持台灣企業，不過相較以前剛來台灣的UNIQLO，常常被說「日幣直接當台幣賣」，不過久而久之仍賣得很好，店面一間一間開，也讓他好奇「 UNIQLO真的賣台灣人特別貴嗎」？
貼文一出，有網友認同原PO，「去日本買過，就覺得台灣有夠盤」、「貴到吐」、「是沒錯，最近連折扣都超少」、「是啊不然呢」、「不知道欸，沒買過。我又不是盤子」。
但也有網友表示，「不只UQ，是所有東西進台灣都特別貴」、「應該和日本以外的國家比」、「現在是感謝祭才會去」、「感謝祭特價滿殺」、「要在台灣買就是等特價的」、「以前是滿多人說貴啦，日本比較便宜，但現在越來越多品牌比起來就便宜了」、「台灣是含稅價，日本還要加稅，另外現在台幣很強」、「扭蛋也是日本便宜啊，就不是按匯率算啦」。
其中，還有內行網友指出，其實日本UNIQLO也沒有比較便宜，並分享超神省錢攻略「我多年的台日比價經驗是，台原價>日原價>台小特>日小特>台大特>日大特>台出清特價>日出清特價，能在日本當地買就在日本買，不過還是要看一下同款台灣當下的價格，說不定日本沒特價，台灣在大特價，那在日本買就貴了」、「之前在日本買完回台灣後發現台灣比較便宜...」。（編輯：郭佩蓉）