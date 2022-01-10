直播事故？廣告時間吐槽「國民黨很兩光」 女主播揭真相
昨（9）日兩場選舉結果出爐，台中第二選區補選由林靜儀擊敗顏寬恒；台北市第五選區立委林昶佐罷免也未能通過門檻，國民黨繼公投案4案皆輸後，再度一日雙敗。政論節目《新聞大白話》昨晚錄影時，主持人錢怡君在空檔與來賓聊天，脫口「國民黨真的是一個很兩光的黨耶！」民進黨立委王定宇在臉書轉發相關片段，笑稱「廣告時間吐真言」。而錢怡君也親自回應，強調自己知道聲音有出去。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 07:21:01
王定宇在臉書分享了《新聞大白話》的直播錄影片段，只見在廣告時間中錢怡君與來賓閒聊，前立委郭正亮提到，「國民黨就是兩個都輸啊！」錢怡君回應，「國民黨真的是...真的是一個很兩光的黨耶！」影片底下的註解則是「主播是不是忘記直播沒關，太真實了好好笑」。
王定宇笑稱這是在「酒後吐真言」外，又多了一個「廣告時間吐真言」！許多綠營支持者紛紛在底下留言「她會不會要失業了？」、「吃了誠實豆沙包」、「主持人可以找工作了」、「主播很誠實啊，頭腦很清醒」。
不過錢怡君也親自在王定宇臉書底下回覆，「謝謝委員幫我衝知名度！我知道直播聲音有出去喔！這是本節目的特色。我常批評民進黨，也常常罵國民黨，該罵就罵啊！委員一定很認同吧？也希望您下次可以來上」。隨後錢怡君也在個人臉書再次發文強調，「謝謝王八千大委員，幫我衝知名度。Btw，我一直知道聲音有出去喔！啾咪」。
而《新聞大白話》的粉絲則紛紛在底下留言表示，「王府八千睡一定都沒看TVBS，不知道大白話跟國民大會最好看的就是廣告時間了，而且主持人真的不問藍綠，只問是非，不像黨媒那樣跟著黨走」、「Yt的廣告時間一直都很精彩，八千睡現在才知道」、「他沒來錄過影不知道這是傳統」、「內行人才知道大白話最精彩的就是廣告時間」。（編輯：倪浩軒）