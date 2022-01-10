《單身即地獄》宋智雅撞臉「它」！粉絲崩潰：像到回不去
南韓繼推出《魷魚遊戲》風靡全球之後，近日戀愛實境節目《單身即地獄》也在Netflix上檔後話題不斷，其中參賽者宋智雅憑藉高冷形象，外表神似BLACKPINK Jennie以及IVE成員張員瑛，不僅韓國網友熱議，海外的觀眾也紛紛討論圈粉。不過，台灣就有網友意外發現，宋智雅不只撞臉明星，連動畫人物也撞臉，讓粉絲哭笑不得。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 07:33:33
一名網友在「Dcard」貼文指出「只有我覺得《單身即地獄》的宋智雅長得很像它嗎.......」只見貼出的照片，宋智雅的圖片與經典動畫《鯊魚黑幫》（Sharl Tale）內的角色蘿拉（Lola）擺放再一起時，還真的有幾分神似。
貼文一出，網友紛紛崩潰表示「我是知道有像Jennie，但這個怎麼更像.....回不去」、「難怪一直覺得她很眼熟....真的回不去」、「難怪我明明沒看過她卻覺得眼熟＝＝真的好像」、「我從第一集她出場，那隻美人魚就在我腦海裡了」、「真的好像蘿拉啊，好崩潰」、「難怪一直想不起來像誰，原來是蘿拉啊，小時候就看過了啊XD」、「真的好像哈哈哈哈哈哈」、「真的像到回不去」。
而事實上，宋智雅早前就以人氣網紅的身份在韓國與中國經營自己的事業，並且參與過幾個節目，但直到近期《單身即地獄》才受到更廣大的關注，過去也曾經在節目中透露自己從小，對美貌就有極深刻的慾望，在高二時就整形動過鼻子，但其他部位都是來自父母的遺傳。而高冷形象搭配講話直接了當的個性，讓宋智雅在節目播出之後瞬間人氣翻漲，最終也與男嘉賓配對成功，引起不少話題。（編輯：張嘉哲）