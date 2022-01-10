為何很多咖啡廳都強制「點一杯飲料」？內行抖出低消真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「之所以會這樣，就是飲料一杯利潤可能都抵過你兩三份餐點賺的....只能靠這個維持店租」、「飲料太好喝，大家就不會點其他的，只點一杯坐你一整個下午他們根本不划算」、「低消很合理，人家做生意的地方，也要賺錢吧」、「因為飲料真的非常好賺」、「飲料利潤本來就好高，你要想他一杯奶茶可以賣你180，外面手搖才多少」。
而也有人認為「我覺得開店做生意賺錢合理，但是飲料要好喝啊」、「之前跟朋友去一間有推出套餐的，點兩份（都有附飲料），結果被告知還要低消一杯飲料，真的傻眼」、「這種店的飲料通常就是難喝又貴」、「上次去一間低消飲料超小杯180，味道很普通真的傻眼」、「低消飲料的這種店我也不會去消費」。
而對於咖啡廳近幾年低消必須點一杯飲料的作法，消基會名譽董事長游開雄表示，在社會大眾認知中，「低消一杯飲料」代表最少要達到1杯飲料價格的消費，「低消」兩字對一般法律來說，就是進到店內的「最低消費額」，因此若是只寫「低消一杯飲料」，而店內飲料均價是150元左右，客人點了超過千元的其他餐點，是符合低消標準，「若點了上萬塊，卻還是要點一杯飲料，實在很難被社會大眾接受」，店家若是堅持，必須註明消費者「必點」，寫清楚用餐規則，才能避免消費糾紛。（編輯：張嘉哲）