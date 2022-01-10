童年必備「姓名貼」夯炸！網讚成年後神用途：辦公室必備

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原PO接著說，回想自己小時候用的是銀色底的基本款姓名貼，名字前面會有布丁狗、史努比和Kitty貓等當時流行的圖案，同學之間還會互相交換姓名貼，「那時也不知道要幹嘛，就覺得手上收集越多的越厲害，感覺像小孩子間的名片一樣」。
原PO提到，當時還因為不夠交換，跟媽媽說要再訂一組，還因此被唸到爆；不過也因為現在感覺很少大人在使用了，也讓他不禁在文末發問「有點好奇現在還有成人在用姓名貼嗎？看到小孩的可愛姓名貼害我也想去做一組來玩，也不知道可以貼在哪（團體訂飲料的時候拿來用吧）」。
貼文一出，掀起熱議，「很方便耶」、「姓名貼童年必備」、「好好笑，我以前也會交換姓名貼，到底要幹嘛XD」、「小學買到現在還沒用完」、「學生時期做的姓名貼用一輩子也用不完」、「小學時流行蒐集同學姓名貼，然後貼在桌墊上」、「好懷念」。
也有不少網友長大以後仍有使用，並分享姓名貼的實用方法，「有用，因為公司的文具會被拿走」、「貼在筆上啊，不然一直被同事幹走」、「放公司冰箱的食物都會貼啊，不然可能會被拿錯」、「公司辦公室看到很多人用，杯子那些都有貼」、「直接買標籤機，買了好開心」、「放公司冰箱還沒喝的手搖飲會貼，怕有人拿錯」。（編輯：郭佩蓉）