預告桃園群聚將有新增個案　鄭文燦：居服員傳播鏈強大！

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鄭文燦指出，居服員這條傳播鏈傳播威力特別大，昨日居服員與在機場擔任手推車工作人員的丈夫雙雙確診，其中丈夫CT值19.7，回溯他其實早在去年12月30日之前就有部份症狀，也就是說可傳播期相當長；而擔任居服員的妻子，CT值14.3，她在高度可傳播期內，也有接觸居家照顧家庭及親友，根據昨天匡列採檢結果，這條傳播鏈有增加確診個案，相關資料下午由指揮中心統一對外說明。
鄭文燦表示，昨日採檢結果出來後，市府立即進行相關防疫對策 除了中壢區華勛國小今起停課14天至寒假，另有1國小也同樣在今天起停課14天，停課期間請教育局安排停課不停學，衛生局安排匡列採檢；另外，今天還增加中壢區2國中預防性停課1天，同樣也請教育局全力協助學校進行相關防疫作為。
鄭文燦強調，學校保護很重要，除請各級學校加強師生個人防護宣導及規範要求，所有師生在校需全程戴口罩，之前放寬的不戴口罩政策一律取消，學校教學方式也要作調整以確保校園安全；另外，因應學校預防性作為，各級學校及幼兒園年終的感謝餐會一律展延至春節後視疫情狀況再舉辦，減少學校風險；學校室內場地不外借至春節後，同樣視疫情狀況調整；同班同學或補習班或安親班、課輔班只要有人確診，全班都要安排採檢，若有跨班上課者，同班師生一樣也要採檢。