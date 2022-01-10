戴口罩等於多增一劑　侯友宜要求大賣場禁試吃、管控人流

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侯友宜說，採買的過程中絕對不可有試吃，包或結帳櫃台、推車一定做好清消，這些細節一刻都不能馬虎，也非常擔心業者會不會有輕忽的狀況，尤其在人流的管制上，春節期間都人滿為患，那2.25平方米/一個人一定要嚴格落實，市府會不斷派稽查人員到場核實。
侯友宜希望任何的防疫都不要輕忽掉，一切把防疫擺成最重要的重心，尤其新北市幅員遼闊，人口又多，又在桃園的旁邊，一定要把防疫做到更務實、更落實；此外，也不是只有大賣場，其他的各行各業及民眾，一定要配合政府的相關防疫措施。
至於台北市則說若有10個不明感染源的話，就可能會升三級的看法？侯友宜回應，嚴格落實防疫才是最重要，更重要的是要趕快去打第三劑，新北已安排醫療院所、大型接種站讓民眾接種第三劑；也呼籲，戴上口罩多增加一劑，打了三劑，戴了那個口罩又多增加了第四劑，一定要把口罩戴好，這才是最重要。
新北市經發局局長何怡明補充，目前仍維持二級警戒，營業場所防疫規定包括實聯制、量測體溫與配戴口罩，同時1月9日起新增人流的管制與暫停試吃等加強防疫措施；也呼籲百貨、賣場、超市及超商等業者，與市府一起並肩作戰，配合落實相關強化防疫措施，共同渡過這次的疫情危機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。