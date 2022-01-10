陳時中視察桃機　明起長程航班採陰才能離開機場

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針對明天開始的長程航班落地採檢作業，陳時中表示，今天來視察整個規劃希望在第一線還沒有入境前，雖然無法全部但可把一定的病人再這邊篩檢出來，入境跟國人都還沒接觸狀況下就直接送去醫院，相信可以攔下一定比例的病例，所以後續在機場大廳、清潔人員、防疫計程車、防疫旅館的安全都會有很大幫助。媒體提問目前除了長程之外，對短程航班是否有普篩的規劃考量？陳時中說，目前還沒考量，相對來講，離我們越遠的國家感疫越嚴重，先把長程弄起來，若單位的點那邊的染疫是高的，會針對額外再往上加。
王必勝表示，昨天篩8924 3位確診，2位昨已列個案，另新增1 正疫調中。現在看起來就是8924內有3確診。對於上廁所需求王必勝說，旁邊會有專用廁所，各班機人員都有獨立區域，周邊會管制人員出入，採檢區旁邊靠近窗戶的區域會有屏風圍住，會按名冊編號叫號採檢，並在試劑上貼好標籤避免混淆。他表示，如果是陰性個案才可以離開，陽性個案就由待命救護車送去醫院。
媒體問到目前還有許多小朋友還沒打疫苗，陳時中回答，小朋友是一個專業問題 不能說有小朋友染疫就全部來打，還是要專業討論。很多染疫非常嚴重國家已開打5-11歲 不過那個疫情情況完全不同 那麼嚴重的疫情裡面 威協就大一定就會利大於弊。桃園現在的情況下（小朋友打疫苗）到底會不會利大於弊，需要數字統計跟相關的基礎在。