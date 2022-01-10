媽逛全聯驚「優惠變少」崩潰！網反揭殘酷關鍵：得付代價

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貼文一出，掀起熱議，「很多東西全聯買都會貴」、「現在我都感覺貼黃標的才是正常售價XD」、「沒有24小時，但價位愈來愈像便利商店」、「最近很有感，沒有比較沒有傷害」、「凡是生鮮蔬果食材，我都直接略過！我寧願去傳統市場、黃昏市場購買。其他廚房調味料、餅乾糖果飲料，才會去全聯購買」、「當市場獨大時，很可怕」。
不過，也有網友表示，「全聯我覺得超划算的就是一大條的吐司，只要37元，其他東西就要看了」、「美廉社明明多數比全聯貴很多，東西又少」、「我以爲是我的錯覺，但明明美廉社就貴很多啊」、「民生用品及零食可以買一下」、「全聯平均還是便宜啦，全聯東西也多，況且要去哪家買東西都是自己的選擇，自己找便宜的買就好了！店家也沒有義務每樣東西都要賣最便宜，人家有店租人力的成本」。
甚至還有人指出，全聯最大優勢就是「方便」、「分店多」，若真想買到最便宜的價格，建議還是多比價，且現今萬物皆漲，也並非是超市本身問題，「去全聯不過就是圖個方便而已」、「我比較想問，所以現在是哪一家有『便宜』？就算你覺得便宜的那家，也未必每一樣都比其他家便宜」、「今年原物料上漲的超誇張，所有商品價格跟著上漲變貴了」、「看東西吧，全聯是方便什麼東西可以一次買齊」、「就是分店多，鄉下的方便（偏鄉民眾選擇少）」、「不可能永遠比較便宜，只是比較可以一次購足」、「還是多比價，看在哪裡買划算，如果沒時間想方便，就是要付出一點代價」。（編輯：郭佩蓉）