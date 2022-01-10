強化社區防疫　桃市12日加設37處社區接種站

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鄭文燦指出，忠貞市場專案採檢結果全數陰性，另為強化華勛國小周邊採檢，目前社區採檢站部份，除了原有的龍岡大操場、黎明公園、北區客家會館、中壢中正公園及桃園中路公園，另在新增內壢區自強市民活動中心，呼籲所有市民若有足跡重疊或身體有不適者或有健康疑慮者，都可以到社區篩檢站採檢。
鄭文燦說，目前桃園還要做很多加強措施，請各單位配合，經發局針對市場、量飯店、購物中心、夜市加強宣導強制戴口罩，同時停止試吃試用活動，確保口罩戴好戴滿、減少脫口罩機會。
另外，市民活動中心、社區關懷據點及原住民文化健康站即日起不提供共餐服務 ，也不能唱卡拉OK，場地也不外借，若有一般性活動，需要實聯制、戴口罩、量體溫、出入民眾需打好兩劑疫苗，這些措施將執行到２月６日之後，視疫情再做調整；醫療長照機構不開放探病，健康管理措施也要加強。
鄭文燦表示，有關第三劑疫苗接種，目前全桃園市217家院所皆已滿載情況，1月份全市有68萬人符合接種資格，經過民政局與區公所協調，本周三（１／１２）起，將開設37個社區接種站，由衛生局協調媒合醫療團隊，也請各局處包括區公所及戶所、地所協助工作。
鄭文燦說明，第三劑疫苗以莫德納、BNT疫苗為主，原則上單日打莫德納、雙日打BNT，若民眾要接種ＡＺ或高端疫苗者，請至醫療院所疫苗門診施打；為紓解接種人潮，第一階段開放上午及下午提供接種服務，第二階段則將改為上午時段施打。