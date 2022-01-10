為何超商正職員工超少？店員揭關鍵：差超多　內幕眾震驚

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而資深店員ㄆ天則加碼透露「應該是說直營跟民營有差」！而另一位現任超商副店長Tony則接話表示「直營跟民營（加盟）就是差在福利金，直營店會有福利金，但加盟店就是看你的老闆，大不大方」，店員Jayden也補充「直營店就是完全跟著勞基法走，紅日就休假，颱風天還會給獎金」，此番話一出引發在場所有人驚呼，小吳團隊也直言「那應該大家都想去直營店吧！」
資深店員ㄆㄊ更爆料「直營和民營差距非常誇張，曾經自己待過的民營門市，一連上過22天班都沒休息，甚至一個月只休假三天，完全不符合勞基法，還有些班別是ALL班，意即從早上7點一路上到晚上11點的班別」又讓在場所有人感到不可思議。
影片曝光後，釣出不少同為超商員工的網友紛紛留言「第一次應徵的時候，誤打誤撞就應徵到直營店，事情一樣多一樣爛，但真的錢和福利都給很好，PT也一樣有加班費、三節還有福利金，完全沒在手軟」、「超商除了當副店以上以外，其實一般正職不如當PT就好，福利差不多，尤其在直營店」、「我曾經是全家的行政工讀，必須說這是我做過最高壓的工作，但福利也是最多的」、「我做過7-11工讀4年，也是非常的辛苦，加盟店真的要看店長人好不好」。（編輯：張嘉哲）