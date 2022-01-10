免預約、隨到隨打！基隆12日開放大型疫苗接種站

因應Omicron變種病毒已進入本土社區，且中央流行疫情指揮中心7日宣布縮短第3劑的接種時程，由5個月縮短至間隔滿12週；基隆市政府為提升民眾的免疫保護力，規劃從12日起在市立體育館開設大型接種站，並採「免預約、隨到隨打」的接種服務。
記者陳志仁／基隆報導
2022-01-10 12:45:19
基隆市政府今（10）日指出，為讓基隆市市民能儘速完成第1、2劑及第3劑追加劑的疫苗接種，除已請合約醫院及診所加開服務的診次、擴大服務量能外，目前已規劃在信二路的市立體育館2樓開設大型接種站，從1月12日起至1月16日止的每日上午8點30分－11點及下午13點30分－16點30分，提供市民「免預約、隨到隨打」的接種服務。
基隆市政府說，據統計，基隆市68歲（含58歲原住民）以上的長者，已接種第2劑疫苗且達12週者共3萬5005人，目前也正研議規劃造冊集中施打的細節，確認後將於近日公告。
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