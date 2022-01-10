童年最強飲料是誰？網抖「這罐」快變阿嬤：25年都不漲價
台灣飲料品牌相當多樣，民眾不管是至超商、超市或賣場等地方，都能自由挑選到喜愛的飲品，不過隨著時代的變遷，不少飲料都已經走入歷史，成為民眾童年懷念的滋味。就有網友討論「那些童年的飲料，大家最喜歡哪一罐？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 13:58:00
原PO在「Dcard」貼文指出「轉眼間已經大三了，由於自己非常愛吃且對味道的印象都很深刻，有時在吃喝的時候往往都會喚起我童年的味道，想問大家能否分享童年印象最深刻的飲料，我自己的名單分別是雀巢冰激檸檬茶、酷兒Qoo乳酸飲、奈奈子、雀巢奶茶，有些最後喝到已經是高中時期販賣機買到了，請大家好好珍惜你愛喝且還在販售中的飲料，也許哪天就喝不到了QQ」。
結果在眾多留言當中，以金蜜蜂的「冰淇淋汽水」脫穎而出，不少人大讚「小時候必喝！一瓶才10元」、「金蜜蜂冰淇淋汽水應該25年有了喔，打死都不漲價真的很厲害」、「冰淇淋汽水超無敵，但感覺他隨時會停產嗚嗚」、「金蜜蜂的冰淇淋汽水啦！」、「以飲料的壽命來看，這罐應該快變阿嬤了」；而獲得第二名的則是「雀巢雪梨茶」，網友表示以往只要看到其包裝，去賣場、超商必拿，而目前兩款於市售或是小通路還是能夠買到。
另外，也有不少人透露絕版的童年神飲，包括「有一瓶有海盜圖案的巧克力奶茶....超好喝！已經沒生產了QQ」、「棒棒堂他們代言的哈密瓜汽水，好懷念啊」、「小時候真的超愛喝奈奈子....」、「水蜜桃水啊！有人知道我在說哪一瓶嗎QQ」、「水蜜桃水根本神作」、「啤兒綠茶也很好喝」、「黑松汽水搖搖果凍啊！好懷念」。（編輯：張嘉哲）