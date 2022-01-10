人夫領年終想買洗碗機！妻「1理由」秒打槍：會害到孩子
洗碗機現今被許多人稱為「家庭救星」，因為省去洗碗這個煩躁的工作，能減少夫妻間爭吵的機率。不過就有位人夫想拿年終獎金買洗碗機，卻遭老婆拒絕，詳細過程曝光也引發爭論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 14:33:29
原PO在臉書《爆怨公社》上發文提到「平時在家是老婆負責煮飯，我和孩子負責洗碗。我想說年終獎金拿到，去買台洗衣機，結果老婆立刻不同意，說這樣會害孩子變成連洗碗都不會的廢物」，而先前他想買掃地機器人，也被老婆以同樣的理由打槍。
但這也讓原PO不禁困惑「奇怪，那為什麼不乾脆衣服拿去河邊手洗，用大灶煮飯、燒水洗澡，回歸原始生活算了？時代在變，用些方便家電省下時間享受生活不香嗎？」
詳細經過曝光也引發爭論，多數網友贊同男方「碗機是家庭的必備單品」、「自己的年終，覺得有需要就買」、「洗碗機真的必備品，比起手洗省水，而且現在的洗碗機洗得都超乾淨的」、「有些碗跟鍋子也不能放進洗碗機，還是會洗到碗的，不用擔心，孩子還是能學會如何處理應變」、「坦白說，應該是太座不想讓你們父子倆『過太爽』」。
但也有一派人認為「我還是覺得自己動手做比較乾淨，其實就每個人觀念不同而已」、「太太說的沒錯，孩子有很多家事必須學習」、「觀念正確，會做家事的小孩通常比較懂事」、「科技雖然好，但基本的還是要會，萬一以後洗碗機壞了，小孩也不會洗碗，到時候誰要來打理小孩的生活」。（編輯：潘毅）