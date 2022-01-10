疫情下宅經濟續夯 韓國泡麵去年前11月出口額再創新高
新冠疫情肆虐全球2年，民眾的生活型態被迫改變，連帶也促進宅經濟發展。根據韓媒引述韓國關稅廳和食品業消息，韓國2021年前11個月出口泡麵金額達6.079億美元，同比增長10.6%，刷新紀錄。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-10 15:02:11
根據《韓聯社》報導，由於新冠肺炎大流行，泡麵等應急食品的需求度也有所增加。2021年韓國泡麵的銷售金額，不僅破了2020年的全年出口額最高紀錄（6.0357億美元），還比10年前的1.8673億美元多出3倍不止；以近3.4年的數據來看，泡麵出口額由2018年的4.131億美元，增至2019年的4.67億美元，再升到2020年的6.0357億美元。
雖然因為全球物流運送困難等原因，2021的出口額增幅比起往年還少，但總額仍比2020年還要高。
據報導，去年1月至11月，韓國泡麵最大出口國為中國，出口額高達1.3342億美元，其次依序為美國（7076萬美元）、日本（5877萬美元）、台灣（2918萬美元）、泰國（2721萬美元）、菲律賓（2596萬美元）、馬來西亞（2499萬美元）、澳洲（1946萬美元）。
不過報導也指出，考量到部分食品公司是在海外設廠，就地生產並銷售，所以韓國泡麵在海外的實際銷量，也可能遠大於關稅廳公布的出口額數據。
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