面試填「身體個資」合理嗎？網舉4項超莫名：知道要幹嘛
面試時公司都會要求應徵人員交上一份資料表，上面會展示其學歷及過往工作經歷，讓HR參考此表，選擇出最適合公司的人才。但面試表上的個人資料清單都有需要填寫嗎？這名網友就表示不然，更集合眾人回應，舉出4個相當不合理的內容。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 15:24:13
原PO在PTT上以「面試要求的個資是不是太私人?」為題發文，表示面試前HR通常會要求填表回傳，可其中有些問題讓他非常不解，舉例來說有血型、身高／體重及通訊／戶籍地址，他認為前兩項都是私人健康資料與工作毫無關係，而地址的部分更是牽涉到自己住在哪邊，若日後沒被錄取，為什麼要讓陌生人知道自己的住家呢？
相同想法的網友也提出要填全家人的職業非常奇怪，「還有要你填全家人職業職等的，當初剛畢業沒想太多，現在想想真的是笑死人」、「真的可以不用填」、「有些連你家人出生、年齡、公司職位都要寫」、「到底知道我家人的職位要幹嘛…」、「以前年輕不懂事我還真的有填，因為是我需要工作，現在我絕對不會填這種鳥資料」。
部分網友則說明若覺得太隱私可以先不填，因為許多格式皆從古延用至今，可以跟人員說入職後再補，或就說是個資不填「我都說入職後再補」、「八卦是你可以不用填啊」、「其實這些格式很多都是一直沿用的都沒改過」。
居住地和家人資料的部分，則有人認為這有助於HR的選人判斷「家人工作是為了評判你生在何種家庭背景，可推估你的個性」、「居住地應該是有考量的啦，住的近對HR有加分」、「國外也是要填地址啊，有的不跨區收人的跟成本有關的職務可能就需要了」。 （編輯：李惠婷）