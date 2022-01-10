韓劇慘虐日劇？曝「1關鍵」尷尬慘 網狂搖頭：根本不行
韓劇近幾年可說是風靡全球，不但戲內主角各個爆紅，就連造型也是一大看點，對此就有網友好奇問「日劇的是怎麼輸給韓劇的？」貼文一出，網友紛紛點出關鍵：「日劇演技浮誇到尷尬」、「說教太多，一堆尷尬橋段」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 15:44:24
該名網友今（10）日在PTT發文，他以「日劇的是怎麼輸給韓劇的」為題，表示他從小就看日劇長大，不過現在卻發現日劇已經變少，反之韓劇越來越多，「我長大大概只有看半澤跟王牌大律師，偶然去電影院看韓國電影發現好強」，讓他好奇問：「究竟日劇或日本電影（動畫除外）是怎麼敗退的呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「日劇演技浮誇到尷尬」、「說教長大看也很尷尬」、「說教太多，一堆尷尬橋段」、「浮誇，跟運鏡偏要跟動漫一樣」、「一大堆醫療劇，愛說教就算了，還非要造神」、「內容深度不夠，人物情感描寫沒有韓劇細膩」、「太愛政治正確＋說教」、「喜歡韓片的劇情，直接了當、不矯情」、「話劇社演技容易看膩」、「浮誇而且套路都一樣」、「50分鐘裡有20分鐘說教，20分鐘歇斯底里」。
不過，也有網友認為，「其實韓劇也是演的很浮誇只是沒說教那麼嚴重」、「韓國動漫落後日本10年也很慘」、「日劇說教韓劇狗血，都不是很喜歡」、「這2年韓劇根本不行，美劇比較好看」、「日劇超好看的，韓劇少了點靈魂」、「其實就習慣而已，習慣韓劇的人比較多」。（編輯：賴禹妡）