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爸媽游台東「抱怨連炸整整4天」！女兒超崩潰：沒下次了

▲近2年受到全球疫情影響，不少民眾也將旅遊行程轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新的環境也成為最大賣點。圖為台東三仙台。（示意圖／取自台東縣交觀處粉專）
▲近2年受到全球疫情影響，不少民眾也將旅遊行程轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新的環境也成為最大賣點。圖為台東三仙台。（示意圖／取自台東縣交觀處粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 16:35:35

近2年受到全球疫情影響，不少民眾也將旅遊行程轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新的環境也成為最大賣點。不過日前就有女網友帶著家中父母前往台東旅遊，沒想到接下來4天卻讓她相當崩潰。

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日前原PO在臉書社團《爆怨公社》上吐苦水「之前我規劃了台東4日遊行程，有帶著爸媽出門，知名景點金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、灌籃高手平交道、太麻里車站，都是具有口碑的景點，甚至連熱氣球都有搭」。

沒想到原PO父母到場後卻一一吐槽狂嫌「排隊拍一棵樹真無聊」、「風景又不美」、「神社就神社，有什麼好看的」、「海邊還要花錢」、「平交道有什麼好拍的，全台灣都有」、「看熱氣球幹嘛這麼早起」，到後來甚至在部分景點懶得下車，終於引爆親子間的爭吵。

▲原PO也安排行程到知名景點金針山，卻被父母吐槽「跑深山看金針花」。（圖／翻攝爆怨公社）
▲原PO也安排行程到知名景點金針山，卻被父母吐槽「跑深山看金針花」。（圖／翻攝爆怨公社）
最後原PO也無奈表示「原本這次預定就是跟朋友出遊，但爸媽想跟才會變成家庭旅遊，沒想到愛跟又愛嫌，那到底出來幹嘛？下次出遊絕對不帶他們了」。

詳細遭遇曝光也引發網友感慨回應並給予建議「不喜歡景點可以，但只出張嘴又一路嫌，真的會人牙起來」、「長輩因為生理變化和經歷的累積，喜好本來就會和年輕人不同」、「網美行程別找爸媽去，要有購物行程」、「這些景點都不錯啊，可能真的長輩不愛吧」。（編輯：潘毅）

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