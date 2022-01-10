爸媽游台東「抱怨連炸整整4天」！女兒超崩潰：沒下次了
近2年受到全球疫情影響，不少民眾也將旅遊行程轉往國內，而東部縣市的無敵海景與清新的環境也成為最大賣點。不過日前就有女網友帶著家中父母前往台東旅遊，沒想到接下來4天卻讓她相當崩潰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 16:35:35
日前原PO在臉書社團《爆怨公社》上吐苦水「之前我規劃了台東4日遊行程，有帶著爸媽出門，知名景點金針山、伯朗大道、鹿野神社、琵琶湖、灌籃高手平交道、太麻里車站，都是具有口碑的景點，甚至連熱氣球都有搭」。
沒想到原PO父母到場後卻一一吐槽狂嫌「排隊拍一棵樹真無聊」、「風景又不美」、「神社就神社，有什麼好看的」、「海邊還要花錢」、「平交道有什麼好拍的，全台灣都有」、「看熱氣球幹嘛這麼早起」，到後來甚至在部分景點懶得下車，終於引爆親子間的爭吵。
最後原PO也無奈表示「原本這次預定就是跟朋友出遊，但爸媽想跟才會變成家庭旅遊，沒想到愛跟又愛嫌，那到底出來幹嘛？下次出遊絕對不帶他們了」。
詳細遭遇曝光也引發網友感慨回應並給予建議「不喜歡景點可以，但只出張嘴又一路嫌，真的會人牙起來」、「長輩因為生理變化和經歷的累積，喜好本來就會和年輕人不同」、「網美行程別找爸媽去，要有購物行程」、「這些景點都不錯啊，可能真的長輩不愛吧」。（編輯：潘毅）