以物易物！抖音主拿髮夾成功換房子 她：會留給需要的人
一根毫不起眼的髮夾，你認為它價值多少元呢？美國一名抖音主黛咪Demi Skipper從2020年5月，就開始一項「以物易物」的交易計畫，她建立了一個抖音帳號「＠Trademeproject（與我交易）」，沒想到最後換到的東西讓她驚喜不已！
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 17:27:29
黛咪原本是一名上班族，某次受到先前一位加拿大部落客Kyle MacDonald以迴紋針換到房子的故事啟發，也想挑戰看看。她先以一根看起來相當普通的髮夾，換到一對價值10美元的耳環，然後又換到一套價值24美元的漂亮玻璃杯，接著又陸續換到吸塵器、降噪耳機、Apple TV、MacBook、iPhone 11 Max、球鞋、汽車、露營拖車等物品，最後在地28次交易、歷經18個月的努力後，終於在去年11月換到一棟夢寐以求的房子！
黛咪在以物易物的過程中，也設定了一些規則作為挑戰：1. 她只與陌生人交換東西，2. 除了運費以外，她不花錢購買任何東西，而在她的努力之下，越來越多粉絲追蹤她的帳號，也有好心人願意幫忙牽線甚至出借倉庫讓她囤放換來的物品，當然她也有換到價值縮水的物品，只是她不放棄，才能讓自己的堅持換來美好的果實！
黛咪表示這棟房子即將整修完畢，待一切完成後會與先生搬來這裡，不過他們並沒有預計要長住，因為她打算找一位比她更需要這棟房子的人！網友看了影片也覺得很不可思議，紛紛表示：「這太有趣了，謝謝妳待我們一起踏上旅途，恭喜」、「我的天吶，真的做到了」、「好像童話故事的情節」現在一起來看看黛咪以物易物的影片吧！（編輯：陳珮瑜）