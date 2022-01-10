COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

以物易物！抖音主拿髮夾成功換房子　她：會留給需要的人

▲美國一名女網友花了11個月，成功從一根髮夾換到一棟房子！（圖／IG帳號trademeproject）
▲美國一名女網友花了11個月，成功從一根髮夾換到一棟房子！（圖／IG帳號trademeproject）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 17:27:29

一根毫不起眼的髮夾，你認為它價值多少元呢？美國一名抖音主黛咪Demi Skipper從2020年5月，就開始一項「以物易物」的交易計畫，她建立了一個抖音帳號「＠Trademeproject（與我交易）」，沒想到最後換到的東西讓她驚喜不已！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黛咪在網路上發起「＠Trademeproject（與我交易）」的活動，從一根髮夾開始與陌生人以物易物。（圖／IG帳號trademeproject）
▲黛咪在網路上發起「＠Trademeproject（與我交易）」的活動，從一根髮夾開始與陌生人以物易物。（圖／IG帳號trademeproject）
黛咪原本是一名上班族，某次受到先前一位加拿大部落客Kyle MacDonald以迴紋針換到房子的故事啟發，也想挑戰看看。她先以一根看起來相當普通的髮夾，換到一對價值10美元的耳環，然後又換到一套價值24美元的漂亮玻璃杯，接著又陸續換到吸塵器、降噪耳機、Apple TV、MacBook、iPhone 11 Max、球鞋、汽車、露營拖車等物品，最後在地28次交易、歷經18個月的努力後，終於在去年11月換到一棟夢寐以求的房子！

▲黛咪先從髮夾換到耳環、玻璃杯。（圖／IG帳號trademeproject）
▲黛咪先從髮夾換到耳環、玻璃杯。（圖／IG帳號trademeproject）
▲接著陸續換到家電用品。（圖／IG帳號trademeproject）
▲接著陸續換到家電用品。（圖／IG帳號trademeproject）
黛咪在以物易物的過程中，也設定了一些規則作為挑戰：1. 她只與陌生人交換東西，2. 除了運費以外，她不花錢購買任何東西，而在她的努力之下，越來越多粉絲追蹤她的帳號，也有好心人願意幫忙牽線甚至出借倉庫讓她囤放換來的物品，當然她也有換到價值縮水的物品，只是她不放棄，才能讓自己的堅持換來美好的果實！

▲甚至還換到露營拖車。（圖／IG帳號trademeproject）
▲甚至還換到露營拖車。（圖／IG帳號trademeproject）
▲最後在地28次交易中，黛咪成功換到一棟房子，讓她非常感動！（圖／IG帳號trademeproject）
▲最後在地28次交易中，黛咪成功換到一棟房子，讓她非常感動！（圖／IG帳號trademeproject）
黛咪表示這棟房子即將整修完畢，待一切完成後會與先生搬來這裡，不過他們並沒有預計要長住，因為她打算找一位比她更需要這棟房子的人！網友看了影片也覺得很不可思議，紛紛表示：「這太有趣了，謝謝妳待我們一起踏上旅途，恭喜」、「我的天吶，真的做到了」、「好像童話故事的情節」現在一起來看看黛咪以物易物的影片吧！（編輯：陳珮瑜）



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀