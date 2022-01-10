面試官為何愛問「上份薪水」？網揭暗黑用意：這招蠻壞的
面試問題百百種，不少公司會藉由提出各式問題，以此理解求職者的應變能力和態度。不過，有女網友分享，最近被面試官詢問前幾份工作的薪水，讓她不滿直呼「感覺上不是很舒服，我很少被問到這個問題！」但就有行家揭密暗黑用意。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 19:40:25
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己至某間公司面試，老闆當時詢問她工作經歷上的每份薪水多少，讓她不滿直呼「感覺上不是很舒服，我很少被問到這個問題，感覺上他好像想參考別人的薪資，可是他自己卻不明確說他的薪資多少，反而問我想要多少？我就回不能低於基本工資」。
面試結束後，對方要求她留下資料，表示事後會再通知進行二次面試，但原PO傻眼直呼「只是一家小吃店耶！還要第二次面試喔！店裡都沒客人，只有我一個啊！為什麼薪資、福利，可以那麼模糊啊！現在講清楚不行嗎？」。
貼文曝光後，就引來不少網友討論，「這種算了，應徵上了也別去」、「…這種你也敢面試喔」、「繼續投履歷，不然就去外送」。
其中還有行家揭密，面試官為何愛問前份工作薪資的主因，「問其他公司的資訊（面試過或者以前待過的），這些情報都是要用錢、用人脈買的，然後人資廣開職缺只為了多蒐集其他家公司的資訊，想免費從大量面試者問出來，真的蠻壞的」。（編輯：陳雅雲）