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好市多結帳「神秘人站一旁超忙」！真面目客跪了：我遇過

▲有網友到好市多採購，準備結帳時發現一位神秘人相當忙碌，一問之下才得知對方的真面目。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友到好市多採購，準備結帳時發現一位神秘人相當忙碌，一問之下才得知對方的真面目。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 20:07:58

知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。近日有位女網友分享，自己到好市多準備結帳時，看見一位神秘人非常忙碌，一問之下得知對方的身分，讓她大讚直呼「希望他的熱情可以一直保持下去！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示6日前往好市多採購，準備結帳時遇到一位先生幫客人把貨放在推車上且擺整齊，甚至還會主動拿紙箱給客人詢問是否需要，「一下幫客人整理貨品放到結帳帶上、還會提醒要放商品到結帳帶的客人稍等一下，他先把帶上的水漬擦乾淨……前前後後一直在看有沒有他可以做的事，整個很忙。」

原PO站在一旁發現對方全程都很主動，且沒有露出一絲不耐煩或疲憊，因此好奇上前攀談，一問之下才知道對方是新來的好市多員工，「雖然這都是小事，也有其他員工會做一樣的事，但他還是新人，那積極服務的熱情跟認真，有讓我感到溫暖跟貼心。希望他的熱情可以一直保持下去」。

▲女網友分享遇到相當熱情的好市多新員工。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲女網友分享遇到相當熱情的好市多新員工。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，至今已吸引超過5千多人按讚，紛紛感動直呼「那你應該寫客戶意見表表揚他」、「樂在工作，應該的，我覺得好市多每個員工都很認真負責」、「很好，工作態度100分」、「我就遇過很多不錯的好市多員工，有些看過許多年了」、「您有發現他的認真，值得了！！」

事後原PO也更新內文，表示有接獲好市多的來電，「說很高興這位新人的服務令我滿意，也會傳達訊息讓他知道，給他鼓勵。」她指出，其實還有很多好員工認真熱忱，認為消費者若能給員工讚美與肯定，他們工作起來也會開心，「也更能用更好的工作態度來服務我們，而這樣良善溫暖的工作風氣，如果能擴散出去，也都是消費者的福氣啊！」（編輯：陳雅雲）

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