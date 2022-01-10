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燒肉名店插旗高雄　大港吃鍋特優賞鍋物推回饋活動

▲「燒肉smile」首度插旗高雄，主打個人套餐燒肉。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「燒肉smile」首度插旗高雄，主打個人套餐燒肉。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-01-10 20:28:00

「火鍋」與「燒肉」可以說是內用餐飲業的二大代表。築間餐飲集團旗下除了幸福鍋物，「燒肉smile」也首度插旗高雄，是主打個人套餐的燒肉品牌；高雄福華「Smile One精緻涮涮鍋」在大港吃鍋賽事中榮獲特優賞殊榮，推出歡慶活動回饋愛吃鍋物的饕客。

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「燒肉Smile」巨蛋明誠店現場提供50席座位，貼心的座位規劃，無論是想吃個人燒肉或是享用多人聚餐，都能滿足。營業時間從上午11點至凌晨4點，每日連續17小時不間斷，讓上班族、家庭客群、夜貓子，更能隨心選擇用餐時段。

▲可完美嵌合套餐的桌面，搭配上個人專屬套餐及烤爐，就算一個人也能輕鬆開吃。（圖／記者陳美嘉攝）
▲可完美嵌合套餐的桌面，搭配上個人專屬套餐及烤爐，就算一個人也能輕鬆開吃。（圖／記者陳美嘉攝）
燒肉Smile店內風格以舒適的日式裝潢家居為主，搭配上大量木頭建材，打造出舒適的用餐空間。更特別設計可完美嵌合套餐的桌面，搭配上個人專屬套餐及烤爐，就算一個人也能輕鬆開吃。套餐選擇也很多樣，不僅有常見的板腱牛、豚梅花，更有頂級的A5和牛、Prime牛小排及伊比利豬等豪華肉品；甚至出現雞佛、烏骨雞、雞橫膈膜等少見食材；其中海鮮盛合更是多達8種海鮮食材；所有套餐中均包含越光米飯、野菜沙拉、韓式泡菜以及海老味增湯。

▲「Smile One精緻涮涮鍋」嚴選國內有機農產品及頂級料理食材，讓客人自然健康的用餐無負擔。（圖／福華大飯店提供）
▲「Smile One精緻涮涮鍋」嚴選國內有機農產品及頂級料理食材，讓客人自然健康的用餐無負擔。（圖／福華大飯店提供）
位於高雄福華大飯店頂樓的「Smile One精緻涮涮鍋」以時尚感十足金銅色系及大理石作為裝潢主色系，位於30樓的賞景優勢，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景，堪稱是南台灣最高的火鍋餐廳，也成為網路打卡熱點。餐廳嚴選國內有機農產品及頂級料理食材，讓走進餐廳的客人重新認識食物的原貌，自然健康的用餐無負擔。

▲「Smile One精緻涮涮鍋」位於30樓的賞景優勢，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景。（圖／福華大飯店提供）
▲「Smile One精緻涮涮鍋」位於30樓的賞景優勢，三面環景可欣賞到高雄市的美麗日夜景。（圖／福華大飯店提供）
此次大港吃鍋賽事特別推薦了三款套餐參賽，有嚴選Prime等級的美國沙朗牛搭配特選高雄元榆牧場無毒不打藥黑羽雞骨及烘烤甘蔗的九州風味白湯及精緻海鮮的「沙朗牛海陸套餐」；或是主廚私房食補湯頭－麻油藥膳湯，佐以人參、紅棗、枸杞大量溫火熬煮，再加入微量麻油、老薑爆香調和，搭配紅蟳涮煮，更添鮮味的「麻油紅蟳套餐」。

另外還有號稱豬肉界神戶和牛之盤克夏特選豬，搭配以無毒不打藥黑羽雞骨加上豬肚熬煮，香甜鮮濃郁古月溫雞湯的「盤克夏特選豬套餐」。為了歡慶榮獲大港吃鍋特優賞，即日起至1月23日，凡點用上述三款套餐，即送美國雪花牛或台灣豬五花肉盤二選一。（每桌限乙次）

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