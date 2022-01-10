夜市出現「哪道美食最懷念」？全場哭爆指它：吃過都30歲
台灣夜市文化相當知名，每到傍晚或晚上時段，就會有不同類型的攤販聚集，整條道路上充斥著多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用。不過，就有位女網友分享懷念的夜市美食，甚至直喊「吃過這個應該都30以上了吧！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 21:16:11
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，指出以前在廟會或夜市時，經常可以看見一種螢光色的醃芭樂，讓她瞬間回憶湧起，表示「看過、吃過這個應該都30以上了吧！」
問題一曝光，就引來不少過來人回應，「我超愛吃這個，現在都看不到」、「超好吃，好吃到爆炸」、「以前流動夜市盛行的時候到處都可以看得到，滿懷念的」、「小時候廟會都有！好吃」、「小時候常吃，長大了反而不喜歡這種醃漬過的」。
其中還有老饕大讚直言「梅粉很像不要錢的一樣狂沾」、「整串芭樂沾滿滿的梅子粉，好吃」、「好懷念這個喔！ 而且通常會搭配燒酒螺一起賣～這個梅子粉都撒整支的」、「一定要加滿滿的梅子粉…好久沒看到這種芭樂了」；甚至有內行分享廟會或一些小夜市還能發現，「現在南部小夜市還有啊」、「廟會都還會有」、「之前在萬華廣州街夜市買過」。（編輯：陳雅雲）