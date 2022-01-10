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南部辦桌霸王菜色曝光！「這道」端出沒在切的：真的亂來

▲有網友前往南部參加辦桌，卻意外發現霸王級菜色，讓他驚嘆直呼「南部鄉親辦桌真的亂來！」（示意圖／NOWnews資料照片）
▲有網友前往南部參加辦桌，卻意外發現霸王級菜色，讓他驚嘆直呼「南部鄉親辦桌真的亂來！」（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-10 22:18:33｜2022-01-10 22:37:17

現今有許多新人選擇在西式宴會廳舉辦婚宴，不過傳統的辦桌方式依然受人喜愛，認為流水席的開放場地與熱鬧氛圍，才是辦喜事的精髓。對此，近日就有一名網友到南部參加辦桌，等到一樣菜色端出來後，讓他嚇傻直呼「南部鄉親辦桌真的亂來！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，震驚表示「南部鄉親辦桌真的亂來！烏魚子都沒在切欸，一次給一半怎麼吃啦」。他緊接著曬出照片，只見畫面中，桌上擺滿好幾盤剛烤好的烏魚子，且每盤皆是大份量，僅對半切就端上桌了，讓原PO一看大讚直呼「南部就是霸氣！」

▲網友貼出南部辦桌菜色。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友貼出南部辦桌菜色。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友留言，「身為南部人之一，真心覺得就是要這樣吃才爽」、「我吃過一次給一整片的…當場差點高血壓」、「等一下還有一整桶冰淇淋」、「喜歡南部的流水席，每次一定有吃又有拿」。

其中也有老饕分享吃法，直言「沒切真的不好入口，切片加大蒜才好吃」、「烤好給你吃很不錯耶！我們這邊都沒有烤，切薄片加蒜苗蘋果吃」、「自己要吃可以先切好再用那種噴燈烘個1、2秒，烏魚子再吃會變很香」、「如果真要吃的話，我會浸點米酒或高梁，再火烤，我不敢吃蒜，所以只會配蘋果或水梨」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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