竟然只要60元！便當塞滿鹹酥雞 網歪樓：吃不到太無情了
這老闆一定是佛心來的！相信最近大家應該很有感，不少民生必需品都紛紛喊漲，連早餐小吃店也掌聲響起。不過一名網友日前到自助餐買便當，只見便當塞了滿滿的鹽酥雞，但是卻只要60元，網友看了全都炸翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 22:16:23
原PO在《Dcard美食板》分享一張照片，只見便當盒裡除了青菜與小黃瓜以外，另一半全塞滿鹽酥雞，上頭還有幾片九層塔，另外一旁還有一碗白飯，而原PO表示加上白飯（10元）總共才60元，自己也忍不住呼喊：「偉哉自助餐葛格 ，謝謝你給我快樂的一天」。
網友看了PO文都忍不住驚呼：「那個肉量在外面的鹹酥雞攤都可以賣到100多塊…太無情惹，我的意思是對我們這些看的到吃不到的網友們太無情惹」、「羨慕」、「我覺得老闆人很好揪甘心很有感情欸」、「台北何止這個價啊……」、「我天好便宜」、「這是別的平行時空的物價？」、「台北這個價格大概只能吃到那個鹽酥雞，而且份量還只有你的一半！」，另外也有人歪樓留言：「妳一定很正」、「看長相在給份量的！？」。
事後原PO也補充這是自己學校的自助餐，因此也有人表示：「別人學校的學餐總是不會讓我失望」、「你們學校的學餐也太便宜了吧」、「好羨慕！我們學校自助餐也是不算貴，但油膩到不行」、「別人是飯配肉，妳是肉配飯」。（編輯：陳珮瑜）