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17縣市低溫特報！今入夜「下探個位數」　接連冷到這一天

▲中央氣象局今（11）日針對17縣市發布低溫特報，全台降溫，越晚越冷，局部地區將出現10度以下低溫。（圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局今（11）日針對17縣市發布低溫特報，全台降溫，越晚越冷，局部地區將出現10度以下低溫。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 06:41:21

中央氣象局今（11）日針對全台17縣市發布低溫特報，全台降溫，越晚越冷，下午起北部地區將出現10度以下低溫，入夜至清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區，都有10度以下低溫出現的機會，請民眾注意保暖。

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氣象局發布低溫特報的縣市包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣，發布黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機會。提醒民眾，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

▲氣象局針對全台17縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對全台17縣市發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄撰文指出，今晨強冷空氣南下，北台氣溫急遽下降中。根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，北、東有局部短暫雨，中南部雲量略增。各地區氣溫：北部16降至9度，中部11至23度，南部12至26，東部11至24度。

吳德榮指出，明日清晨氣溫降至最低，台南以北各縣市平地最低氣溫約在8至10度之間，台北市氣象局約可降至12度上下，北市平地最低氣溫亦可降至10度左右。明日白天起至週六清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市，清晨仍有8至10度的平地最低氣溫，日夜溫差很大；夜間極寒冷，應注意保暖及防寒。

這波冷空氣一路影響到禮拜六白天，之後開始冷空氣減弱，氣溫明顯回升。下週一另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；冷空氣強度仍有待觀察。降雪的部分，2000公尺的太平山，今晚至明晨將降至零度，伴隨水氣，有降雪機率，明上午起氣溫升、降雪條件轉差。3000公尺以上的合歡山、雪山，週五前逐日低溫大都可降至零度以下，唯今日至明晨水氣較多，比較有機率，明上午起水氣轉乾，機率大幅降低。玉山則都處在氣溫夠低、水氣不足的條件。（編輯：倪浩軒）

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