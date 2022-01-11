台灣最難忘的飲料？眾喊「這瓶」都扛一箱：光想就有魔力
近年來台灣的飲料品牌及種類越來越多，但還是有一些經典的飲料，陪伴我們度過童年，如今已經不再販售，好滋味留存在我們心中，也有一些是已經走過數十年，到現在依舊是許多人愛不釋手的飲品。對此，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「童年飲料」話題的網路聲量表現，排出前幾名童年飲料排行。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 06:56:38
其中，第一名是由「養樂多」奪下，因酸甜的滋味備受喜愛外，不少民眾表示因小時候沒有什麼零用錢，因此都會買價格相對便宜的養樂多喝，有網友就直呼「我國小的時候好愛養樂多」、「養樂多喝的是滿滿的童年快樂回憶啊！」，可見養樂多在大眾心中的經典地位。
另外，第二名則是由已經停賣的「Qoo果汁」拿下，因為當時Qoo超魔性的廣告歌席捲全台，幾乎每位小朋友都朗朗上口，導致該款飲料爆紅，不少網友紛紛認為「Qoo真的是傳奇，幾乎每個小朋友都會唱Qoo有種果汁真好喝」、「Qoo 以前小時候真的都一箱一箱買」、「Qoo超級有魔力......那時候真的去賣場都會拿，停產蠻可惜的」、「Qoo真的很好喝，歌曲超洗腦的」、「Qoo現在光想都還是覺得有魔力，歌曲太強了」。
另外，排名中也包括多種汽水類，包括黑松沙士、蘋果西打、奧利多水等等，還有以一句「熟悉的麥香最對味」打遍天下的麥香系列茶飲，除了萬年不漲的價格外，近幾年還推出印有麥香圖案的迷你側背包以及有趣的外包裝，讓不少人依舊是麥香的忠實鐵粉，以上說的這麼多飲料，是否也有你的童年？下次口渴時，不妨來一杯小時候愛喝的飲料，來回憶一下自己的童年吧！（編輯：張嘉哲）