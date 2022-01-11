星巴克變平價了？「5優勢」超神　網認了：贏一堆咖啡店

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原PO說，當時喝星巴克只有要把妹裝逼才會去，但現在隨便一間巷口咖啡店，美式就要120元，還要加服務費，用餐限時兩小時，「反觀星巴克動不動就買一送一，最貴也了不起93元，還可以有藉口約妹一起去」。
原PO表示，星巴克還隨便你坐、免費充電、免費吹冷氣、免費喝水、免費補牛奶，也讓他忍不住直呼「根本平價王者，除了咖啡好像沒多好喝以外，沒什麼缺點，星巴克是不是已經不能裝逼了，怎麼漸漸平價化」？
貼文一出，網友認為其他家咖啡店的價格與星巴克也蠻相近的，一比較下來就覺得星巴克不算貴，且星巴克能「免費補牛奶」、「給紙袋不囉唆」，「現在任何一家咖啡廳的美式咖啡差不多100元起跳，拿鐵或是手沖的價格更高，容量還不多，對比之下星巴克的價格就不算貴了」、「跟一堆店比，是越來越便宜了」、「算平價了，Cama、路易莎的拿鐵系列一杯也差不多快破百」、「文青咖啡一點都不平價」、「買一送一的話的確跟其他家差不多了，而且星巴克去冰牛奶會補到滿，紙袋也不會跟你囉唆，其他家只會說去冰的話容量會較少喔，要袋子要另外付費」。
不過，也有人表示「星巴克推買一送一優惠才划算」，「星巴克只有買一送一時才划算」，「有買一送一的時候是」、「路易莎才是平價星巴克，很多店都還有大長桌及插座」、「只是你長大了，經濟能力夠，自然不覺得他貴」、「超商更便宜」、「7-11city cafe就很滿足了」、「貴死了，超商就夠喝」、「星巴克沒有買一送一我是不會喝的」。（編輯：郭佩蓉）