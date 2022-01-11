無印良品買什麼不後悔？內行狂推「1神物」：已回購多次
日本品牌「MUJI 無印良品」主打簡約風格，在台灣擁有一票死忠粉絲喜愛，其店內除了販賣文具、生活用品以外，還推出服飾衣物，讓消費者選擇更加多樣；對此，就有網友好奇「無印良品」最推薦什麼，貼文一出，內行全推「它」，直呼「已回購多次」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 07:31:20
該名網友在PTT發文，表示最近看到無印良品的年度熱賣排行榜TOP10一文，想分享給大家，而他也列出前六名，第六是「壓克力收納系列」、第五是「自由換芯膠墨筆」、第四是「空氣循環風扇」、第三是「軟質聚乙烯收納盒系列」、第二是「超音波芬香噴霧器」，第一則是「撥水加工有機棉舒適休閒鞋」。
原PO說，最近朋友們都在討論噴霧器，剛好他有買，「我以為只有我入坑」，因為他想要房間維持香香的，但有些擴香只有放的前三天會香，之後都要靠近聞才有香味，因此用了這台讓他覺得每次進房間都很療癒，「無印還有什麼推薦嗎」？
貼文一出，銷售排行第一名的「休閒鞋」依然受到最多網友推薦，「第一名我已回購多次」、「小白鞋真的讚，品質有維持的話會持續回購」、「123我都有XD」；也有其他人表示，「筆還真的滿好寫的」、「風扇跟懶骨頭真的讚」、「收納箱跟循環扇好用」、「無印的品質確實不錯」、「衣服也好穿」。
但也有網友認為「還好」，「這間賣超貴的」、「2不是到處都有賣嗎？只是打上品牌而已......」、「香氛機太貴，網路隨便買就好了」、「循環扇很難清，請三思」。（編輯：郭佩蓉）