外國人站「台灣路口」傻眼：真的很可怕！眾見原因秒懂了
在台灣經常都會有外國人來留學、旅居，而這些長期住在台灣的外國人，往往對於台灣獨有文化都有一些既定的印象，近日，一名國外留學生就分享自己走到台灣路口時，卻讓她感到非常傻眼，直呼這「真的很可怕」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 07:29:48
一名來自國外的留學生在抖音（Tik Tok）貼文指出「我現在在一條路，發現一個非常可怕的事情，就是我覺得在台灣不可能看到的，就是一整條路，都沒有半間飲料店，很可怕」只見貼出的影片，整條道路確實沒有半間飲料店，僅在影片最後，畫面掃過一間超商。
貼文一出，吸引大批台灣網友留言「哈哈哈哈，台灣手搖飲真的也超多，確實很少見」、「可能比較郊區或偏僻啦，市區可以說一條街至少三家以上」、「真的可怕，不可能發生吧XD」、「台灣手搖跟便利商店多到如果路上沒有都覺得怪.....」、「原來我們給外國人印象是到哪都有飲料店XD」、「外國人觀感：到哪都有飲料店，長知識了XD」、「我還真的不知道我們給外國人的印象說哪裡都要飲料店」。
而也有不少在地網友立刻認出該路段透露「那條其實有一間賣紅茶的啦，只是招牌很不顯眼」、「轉角就有一整排了啦」、「往左邊走再右轉就有好幾家飲料店了啦」、「那這一條需要你開一間，因為往左走右轉有很多」。顯然台灣便利商店以及手搖店的密集程度，都讓外國人深同有感，也認為是習以為常的事情，才會對於台灣街道上沒有半間飲料店感到新奇。（編輯：張嘉哲）