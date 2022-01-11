美輪明宏攻佔蘋果！進店一看「全是他」 網笑絕對發大財
《華燈初上》第二季上線後，其中吳慷仁飾演的角色寶寶因三性裝扮引發熱議，經網紅「地表最強敗犬」轉發後，意外掀起美輪明宏桌布潮，據說只要將桌布換成美輪明宏就能獲得好運，而日（8）前就有民眾在Apple手機展示店中見到一排他的桌布，分享至網路上後讓眾人紛紛爆笑。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 10:42:33
原PO在8日時於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，從照片中能看出他位在Apple展示店，裡頭的四支樣機都被換上了「美輪明宏好運桌布」，讓他不禁點評「店家紛紛換上了美輪阿姨桌布，祈求生意興隆」。
這有趣的一幕讓眾人紛紛爆笑「這家店會生意興隆！」、「還是五福臨門版本」、「太誇張XDD」、「換了看明天客人有沒有比較多」、「太好笑了」，有人則懷疑這是客人擅自幫店家更換「專賣店是不能這樣用的，肯定是客人亂搞」、「笑死！該不會是客人自己改的吧哈哈哈」。
底下也引來不少已經換成好運桌布的民眾，分享換上桌布後的神奇經歷「昨天換今天尾牙馬上抽到$8000紅包」、「剛換完跑去刮刮樂，刮500一張中500，換一張500中2000，不知道是有沒有那麼邪門，還是真的運氣好」、「昨天換完，今天上班換褲子就從口袋敲出100塊，遊戲抽獎金額也爆金，真的很誇張…」。 （編輯：李惠婷）