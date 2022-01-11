女吃麥當勞「薯條拿不起來」！低頭一看超尷尬：完全被騙
麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及麥克雞塊，深受不少老饕喜愛，許多人熱愛吃麥當勞，都因其兩樣產品而購買。而近日，就有網友分享自己去麥當勞內用餐點，結果吃薯條時，卻發現拿不起來，結果低頭一看才發現原因，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 10:08:04
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛邊玩手機邊吃麥當勞，想說奇怪，怎麼薯條都拿不起來，結果低頭一看，發現我手的位置那是廣告紙.....而且我根本沒點薯條哈哈哈哈哈」只見貼出的照片，原PO內用的托盤上有一張廣告紙張，上頭剛好有印出薯條的圖案，且呈現倒出的模樣，沒注意看確實有幾分相像。
貼文一出，網友紛紛回應「麥當勞會不會太有創意，笑死」、「這個好笑，根本完全被騙成功XD」、「世界上最遙遠的距離，薯條明明在眼前卻吃不到」、「真的做得很逼真欸....」、「通常有這種事情發生的時候，應該下一秒就去櫃檯再補買一包薯條了」、「麥當勞太高招了吧，激起吃薯條的慾望XD」。
另外，也有同樣經歷的網友表示「在我國小同學的限時看到一樣的情節.....」、「我上次也發生一模一樣的事，抓那根長長的薯條想說怎麼拿不起來，結果發現我的薯條在旁邊」、「我上次跟男友說這邊還有一根欸，結果是紙上的哈哈哈哈，超好笑」、「我也是，那張紙的薯條太逼真了啦！」（編輯：張嘉哲）