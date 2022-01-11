網曝超商店長用拖過狗大便拖把桶洗地瓜？四大超商揭真相
超商的秤重地瓜營養健康，民眾還能自己挑大小顆，對於想減肥的上班族來說，完全是增肌減脂的聖品。但日前有網友以「超商的地瓜」為題在Dcard爆料，曾親眼目睹店長用拖過狗大便的拖把桶洗地瓜，引發網路軒然大波，原PO不久後隨即刪文，但已讓超商地瓜蒙上陰影。對此，《NOWnews今日新聞》詢問4大超商的地瓜清潔方式，多家業者均表示，因為考量到食安問題，地瓜在供應商端已清洗完畢，送到店拆袋後即可上架烘烤，根本不用清洗，駁斥不實爆料。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-11 11:59:25
超商烤地瓜是相當熱門的熟食商品之一，Dcard上竟有網友以「超商的地瓜」為題爆料，表示幾年前在商店打工，都要負責洗地瓜，但有天太過忙碌，由店長接手幫忙清洗，卻讓她目睹超傻眼的一幕，「當我去上廁所的時候，看到店長直接把地瓜浸泡在拖把桶裡，那可是拖過狗大便的桶子耶，那一整天我都用同情的眼神看著買地瓜的客人。」
原文一出眾人嘩然，網友立刻敲碗要求公開店家：「也太沒衛生」、「我很愛吃欸，好噁心」、「太誇張」、「大便地瓜太噁」、「我都連著皮一起吃」、「可以公開是哪家嗎拜託保護我們一下」。原Po先是在內文更新回覆，補充說明：「不是小七也不是全家請大家放心的吃，但真的沒辦法說是哪間。」雖然原PO再三強調只是個人行為，但隨著大便地瓜事件愈演愈烈，沒多久整串討論文就被刪除。
面對眾人質疑，留言中也有許多曾在超商打工的同行跳出來否認：「我們店的地瓜是直接拆開就拿去蒸烤」、「身為曾經超商店長，當時每一顆都規定工讀生單獨菜瓜布刷泥土」、「我們是從箱子裡直接拿出來烤」。
《NOWnews今日新聞》同時向4大超商詢問地瓜清潔方式，據了解，各店機台維護與清洗均有標準的SOP作業。多家業者均表示，因為考量到食安問題，地瓜在供應商端已清洗完畢，送到店拆袋後即可上架烘烤，駁斥不實爆料。不具名的超商業者透露，部份番薯到店後，會依規定進行刷洗清潔，檢查品質無異後再放到地瓜機上，但強調「番薯是不能浸泡在水裡的」，應是烏龍指控。