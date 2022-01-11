美輪明宏慘遭圍剿！女大生傳「換桌布中邪」 真相超尷尬
近期《華燈初上》第二季上線之後，引發劇迷廣泛討論，而其中角色寶寶（吳慷仁 飾）因其三性裝扮，精湛的演出讓觀眾為之驚呼，而其造型意外相似日本一名86歲的創作歌手兼劇演員「美輪明宏」，網路便瘋傳日本人的都市傳說，只要將美輪明宏照片換成桌布，就會有好事降臨，引發台灣人跟風狂換，不料，近日卻有網友分享有女大生換完「美輪明宏」桌布之後，在宿舍中邪，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 10:58:40
美輪明宏桌布之亂緣起於網紅「地表最強敗犬」因為追劇《華燈初上》第二季後，認為劇中角色「寶寶」三性裝扮非常神似美輪明宏，便發文分享，結果有內行粉絲透露「表示日本人會用『美輪明宏』當作桌布招好運，黃色是財運、粉紅的就是桃花運，另外藍色代表事業運，白色則是能淨化心靈去除厄運，不同的美輪可以帶來不同功用」，經過「地表最強敗犬」分享之後，引起手機換桌布之亂。
儘管有人換了之後，確實有好事發生，但近日卻傳出有女大生換了之後驚傳中邪，在網路上瘋傳，多張截圖在「Dcard」流傳表示「我們學校有人換了中邪，家長有帶去看」、「我們學校也有人中邪，好險我沒換，有點噁」、「我有問認識的師姐，他說那個桌布被下咒，不要亂換」，讓不少人看完後直呼「怕爆，全部刪掉了」、「欸真的不要嚇我欸，真的很恐怖」。
不過，也有大批網友出面傻眼表示「你們有思考邏輯？美輪明宏還在世，說人家被下咒是有在尊重＝＝？」、「他很無辜誒欸，一堆人跟風在那邊換他的照片當桌布，有好運是因為他，很衰也是因為他，為什麼大家不覺得是自己太衰，怪別人幹嘛哈哈」、「對一個在世的人說他的照片被下咒也太沒禮貌」、「是有多少人不知道美輪明宏還活著？中什麼邪啊？還下咒勒.....」、「美輪明宏真衰，一堆衰人自己出事怪到人家頭上，還有，人家還活著好嗎？說別人照片帶賽，真的沒在讀書吧」。（編輯：張嘉哲）