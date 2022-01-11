面試最討厭被問啥？過來人曝「這幾題」：應徵通過也不去
面試不光是公司挑選員工，也是員工了解資方的重要機會，雙方通過對談來評估是否適合，求職者也會因為面試的過程，來考慮是否要進入該公司，而近日，就有網友討論「面試最討厭被問到的事？」，更是直言若是被問到該問題，就算應徵通過也不去。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 11:17:31
網友以《面試最討厭被問到什麼？》發起討論，並且分享自己的經歷，當他面試一家小吃店時，被老闆詢問履歷表上每一個工作的薪水，讓原PO覺得，該老闆是想參考別家的薪資，卻不明確說自家職位給薪多少，反而問他想要多少？
且原PO補充說明，在面試過程中，老闆表示不確定有沒提供勞健保，薪水也無法確定，休假4~6天也還不確定，而最後僅表示等候通知第二次面試，讓原PO傻眼直呼，薪資、福利通通模糊，為何不能講清楚？
該貼文引來討論，過來人紛紛建議，「這種算了，應徵上了也別去」、「這類型職缺都是雷包」、「正派的不會問些奇怪的問題」、「問薪水正常，跟預期有差妳去做的意願也低，但基本的勞健保都不確定就不行」。
除此之外，網友們也分享其他面試中的惱人問句「除了問你家庭組成，還試圖打探家人感情好壞」、「問尾牙我打算表演什麼？有沒有個人才藝？」、「 另一半薪水多少...」、「是不是個奴性強的員工？很想當場回答不是」。（編輯：鍾怡婷）