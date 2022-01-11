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小六數學題90%人答錯！網戰3答案　馬雲用這題刷掉一千人

▲常常我們到了長大時，往前看小學、中學時期的教材內容，總會覺得輕鬆容易，但近日卻出現一道小六數學題，引發熱議。（示意圖／翻攝pixabay ）
▲常常我們到了長大時，往前看小學、中學時期的教材內容，總會覺得輕鬆容易，但近日卻出現一道小六數學題，引發熱議。（示意圖／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 12:58:29

常常我們到了長大時，往前看小學、中學時期的教材內容，總會覺得輕鬆容易，但近日網路瘋傳一題「小六數學題」，結果其題目看似不難，卻延伸出三種答案，引發鄉民熬夜解題，而該道題目，也被發現其實是阿里巴巴集團創辦人馬雲愛問的面試題，曾經利用類似的題目刷掉千人。

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原PO在PTT以「聽說這題連大學生都會答錯，真的假的？」為題發文，透露題目為「5樓阿宅家裡是賣蘋果的，一顆蘋果成本65元，現虧本出清價一顆55元，某天一顧客買了一顆出清的蘋果，給了5樓阿宅1張100元的假鈔，5樓阿宅剛好沒零錢可以找，於是找鄰居換了100元零錢，事後鄰居存錢過程中發現錢是假的，被銀行沒收了，5樓阿宅又賠了鄰居100元，請問5樓阿宅一共虧了多少錢？」

▲國小3年級的數學題目，讓網友看了都傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲國小六年級的數學題目，竟然考倒一票網友。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，引爆網友熱議總共算出「110」、「210」以及「155」的答案，主張虧了110元的人認為，因為阿宅跟鄰居換錢的部份，是阿宅拿假鈔換真錢，所以可以相抵消（僅是煙霧彈），阿宅又找45元給客人（賠45元），加上蘋果成本65元（賣出但收到假鈔沒賺錢），所以算下來阿宅共賠110元。

「210」元的人則主張，阿宅賠了蘋果成本65元（賣出但收到假鈔沒賺錢）+找客人錢（賠45元）+賠給鄰居假鈔的錢（賠100元），因此加起來總共是210元；至於155元的人則表示阿宅賠了蘋果成本65元（賣出但收到假鈔沒賺錢）+找客人錢（賠45元），但原本阿宅與鄰居換完錢找給客人之後，手上還有55元真錢，因此只需再貼45元還給鄰居即可，因此65+45+45等於155元。

不過事實上，這題的正解其實應該為「110元」，有網友自比擬為買家，假設自己身上有200元鈔票，當客人購買蘋果之後，金額會達300元，與鄰居換錢找開後，剩餘金額255元（找客人45元，此時若錢都是真的僅虧10元），但當鄰居發現換到的錢是假鈔時，自己又將100元退回，此時身上僅剩155元，也就是賠了一顆蘋果成本65元+上找給客人錢45元，相加就會是110。

而這道陷阱題目，其實阿里巴巴集團創辦人馬雲也曾以「賣鞋」的方式出過類似題，當時面試就有超過一千人被刷掉，在大陸網站上掀起熱議，也有不少新聞媒體報導，指出「真假鈔票換錢的鄰居僅是煙霧彈，有沒有還鄰居錢都沒有任何意義，不管題目條件如何，只要和他人是錢幣等量交換，那老闆的真實損失就是商品成本價+找錢的總和」。（編輯：張嘉哲）

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