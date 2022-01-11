因應Omicron疫情升溫 林右昌：集中造冊幫長者打第3劑
因應Omicron變種病毒的疫情在全球各地升溫，基隆市長林右昌今（11）日宣布，從17日起，針對65歲以上的長者，規劃分2階段「集中造冊」施打半劑的莫德納疫苗；呼籲符合接種第3劑疫苗的長者，踴躍接受疫苗接種，提升自我的防護力。
記者陳志仁／基隆報導
2022-01-11 13:20:17
林右昌指出，基隆65歲以上的長者，且符合接種第3劑疫苗的有4萬6068人，規劃2階段的「集中造冊」施打，第1階段針對68歲（含58歲原住民）以上符合資格的3萬5005名長者，將於17日起至22日進行；第2階段針對65-至67歲（含55至57歲原住民）共1萬1063人，訂於1月23日至25日依區公所發送的通知單時間施打。
林右昌表示，為讓施打的作業更加單純順暢，這次的集中造冊施打，將只提供施打莫德納半劑（追加劑），若市民朋友想要施打其他廠牌的疫苗，請自行前往醫療院所登記施打；第3劑疫苗的集中施打作業，將完全比照先前第1、2劑疫苗集中施打的方式進行，至於各區的確定時間、地點，將在1月13日公布，相信在市府集中施打作業完成後，將可提升第3劑的覆蓋率。
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